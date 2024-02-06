«Поліграф-шоу» завершилося невдачею: Олександр Лієв не зміг відповісти на одне запитання

Симпатична ідея колишнього голови Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександра Лієва організувати публічне проходження поліграфа у справі про розкрадання майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ не завершилася оплесками присутніх чи криками «Браво».

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Експосадовець провалився на одному питанні — про вказівки від керівництва, пише hromadske.

Як відомо, Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у тому, що у жовтні 2022 року вони уклали контракт на закупівлю гуртової партії мінометних пострілів із компанією «Львівський Арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак боєприпаси компанія так і не відправила.

Дослідження на поліграфі Олександр Лієв організував сам. Перед публічним поліграфом, 5 лютого, ексчиновник пройшов передтестове дослідження трьома днями раніше.

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Всього запитань було сім:

- Чи отримував Лієв неправомірну вигоду (кошти, майно, цінності, криптовалюту, послуги) за результатами контракту з ТОВ «Львівський Арсенал»?

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- Чи був знайомий із керівником ТОВ «Львівський Арсенал» Юрієм Збітнєвим та представником компанії Sevotech Олексієм Хорошаєвим на час укладення контракту? Та чи мав із ними змову? Чи мав із ними контакти, окрім офіційного листування?

- Чи знав Лієв наперед, що цей контракт не буде виконаний?

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- Чи наполягав Лієв на включені в контракт положень про штрафні санкції у 200 млн грн у разі зриву контракту?

- Чи отримував Лієв вказівку від керівництва на укладання контракту з «Львівським Арсеналом» від керівників Міністерства оборони?

- Чи мав намір Лієв виїхати за межі України з метою переховування від слідства?

- Чи готовий Лієв сприяти слідству у встановленні істини у цій справі?

За результатами передтестового дослідження 2 лютого, які опинилися у розпорядженні журналістів, Лієв, дав неправдиву відповідь на одне з запитань. Воно стосувалося того, чи отримував експосадовець вказівку на укладання контракту з «Львівським Арсеналом» від керівників Міністерства оборони.

2 лютого Олександр Лієв відповів на це питання «ні», і ця відповідь, на думку поліграфолога, була неправдивою.

5 лютого, на це саме запитання Лієв відповів: «ні… і так, і ні, тут…» Коли його попросили дати точну відповідь на запитання, він сказав: «ні, тут треба пояснювати».

Зрештою поліграфолог зняв запитання, через те, що воно «не було сприйнято респондентом», і у Лієва виникло «підвищене реагування».

Нагадаємо, 29 січня Вищий антикорупційний суд розглядав справу колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, якого підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Здивування та обурення у суспільства викликало те, що фігуранта справи вирішив взяти на поруки відомий «антикорупціонер», телеведучий Олександр Педан.

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