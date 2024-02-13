Забруднено землю та воду: на Харківщині екологічна катастрофа після удару окупантів по нафтобазі (фото, відео)

Після ворожого удару по нафтобазі у Харкові, який стався 10 лютого, в регіоні склалася важка екологічна ситуація — за попередніми даними, в навколишнє середовище потрапило близько 3000 тонн продуктів.

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Як повідомляють у Харківській ОВА, фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області відібрали проби води на 9 об’єктах міста Харкова та області, а саме в річці Уди.

Фото Державної екологічної інспекції

Розроблено алгоритм дій щодо перешкоджання просуванню шкідливих речовин по річці Уди, що впадає у річку Сіверський Донець, та визначено місце, де проводитимуться заходи із зупинки пересування нафтопродуктів з застосуванням портових інфраструктурних загороджень та знезараження водних ресурсів за допомогою сорбенту.

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Фото Державної екологічної інспекції

В адміністрації зазначають, що за результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою.

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Фото Державної екологічної інспекції

В Державній екологічній інспекції Харківщини повідомляли, що потрапляння нафтопродуктів сталося в річку Немишля та далі за течією в річки Лопань, Уди, Харків. Під час виїзду на річку Уди в районі с. Хорошеве та с. Темнівка було виявлено нафтову пляму значних розмірів, яка продовжує рухатись за течією.

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Нагадаємо, що після «прильотів» двох шахедів по нафтобазі стався витік палива, яке спалахнуло. Вогняна суміш охопила чотири вулиці, згоріли домівки місцевих мешканців. В ту ніч у Харкові загинули семеро людей, у тому числі й родина з трьома малими дітьми.

Фото Державної екологічної інспекції у Харківській області

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