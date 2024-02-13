Скандал зі Starlink: українська розвідка дізналася, звідки у росіян термінали Маска (відео)
В Головному управління розвідки МО України, де раніше підтверджували, що окупанти на фронті користуються супутниковими системами зв'язку Starlink, які виробляє компанія Ілона Маска SpaceX, з'ясували, звідки ці пристрої поступают росіянам.
В ГУР зазначають, що держава-агресор росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах.
«У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink. За словами одного із загарбників, „арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…“, а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів (більше 2 тисяч доларів. — Авт.)», — йдеться у повідомленні.
Сам Ілон Маск заперечував продаж систем росіянам, заявляючи, що такі повідомлення фейкові і що «жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано росії».
Раніше повідомлялося, що позиція Ілона Маска щодо використання систем унеможливила проведення Україною операції з використанням морських дронів у Чорному морі восени 2022 року.
Фото https://www.starlink.com400
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