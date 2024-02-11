37.58 / 38.11 40.63 / 41.34
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вітання від Маска: росіяни активно використовують Starlink на окупованих територіях, — ГУР

13:02 11 лютого 2024
Starlink

В Головному управлінні розвідки МО України підтвердили, що системи супутникового зв'язку Starlink, які виробляє компанія бізнесмена Ілона Маска, російські військові використовують на фронті.

«Радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр зс рф», — зазначили в ГУР МО і додали, що ця бригада діє у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру», ― зазначив представник військової розвідки Андрій Юсов.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що восени 2022 року через розбіжності з Ілоном Маском, який не дозволяв використовувати Starlink в Криму, українським військам не вдалося провести атаку дронами на російські кораблі у Чорному морі.

Фото https://www.starlink.com

РЕКЛАМА

119

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Таро-гороскоп на тиждень з 12 по 18 лютого: кому карти пророкують важливі рішення, а кому — романтичні побачення

Порошенка

Громадські активісти збираються подати Порошенка до Книги рекордів Гіннеса: до чого тут підозра у держзраді

Анжела Перл

Овнам — успіх в кар’єрі, Левам — фінансові надходження, Водоліям — приємний сюрприз: гороскоп від Ажели Перл на 10 лютого

Сирський

«Радянська людина»: навіщо кремлівські пропагандисти шукають у росії родичів головкома ЗСУ Сирського

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту