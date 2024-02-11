В Головному управлінні розвідки МО України підтвердили, що системи супутникового зв'язку Starlink, які виробляє компанія бізнесмена Ілона Маска, російські військові використовують на фронті.

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«Радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр зс рф», — зазначили в ГУР МО і додали, що ця бригада діє у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру», ― зазначив представник військової розвідки Андрій Юсов.

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Нагадаємо, що восени 2022 року через розбіжності з Ілоном Маском, який не дозволяв використовувати Starlink в Криму, українським військам не вдалося провести атаку дронами на російські кораблі у Чорному морі.

Фото https://www.starlink.com

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