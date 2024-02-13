День святого Валентина в Україні: історія, традиції, красиві картинки та привітання з найромантичнішим святом

Українці 14 лютого традиційно святкують свято усіх закоханих — День Валентина. Це свято не належить до релігійних свят, тому не змінюється разом з переходом ПЦУ на новий календар.

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Існує кілька версій виникнення цього свята. Згідно з найпоширенішою з них, святкування цього дня замінило собою древнє римське свято жіночої родючості, яке припадало на середину лютого.

За іншою версією, історія свята починається в часи пізньої Римської імперії, коли владний і жорстокий римський імператор Клавдій II прийшов до думки, що самотній чоловік, не обтяжений дружиною та сім'єю, краще буде битися на полі битви на славу кесаря, і заборонив чоловікам одружуватися, а жінкам і дівчатам — виходити заміж за коханих чоловіків.

Однак римський священник Валентин таємно вінчав закохані пари, за що і був засуджений до страти. Поки Валентин, якого згодом стали називати Святим Валентином, в ув'язненні чекав смерті, він закохався в сліпу дочку тюремника. Деякі кажуть, що після цього вона зцілилася дивом, а деякі, що Бог почув молитви Валентина. Валентин був страчений 14 лютого. На прощання він написав дівчині зізнання в коханні, підписавшись «Від твого Валентина».

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День святого Валентина вважається одним з найромантичніших свят. Його обов'язковим атрибутом є листівка у формі серця, яка має назву валентинка. Такі листівки, зазвичай, прикрашають янголятами, сердечками, поцілунками, а також пишуть у них зізнання у коханні. Валентинки відправляють коханим, а також рідним та друзям. Іноді це роблять анонімно.

Традиційними кольорами свята вважають рожевий або червоний. Саме у таких відтінках прикрашають домівки до Дня святого Валентина.

Привітання із Днем святого Валентина

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З Днем святого Валентина,

Накриє щастя хай лавина,

Чекають хай палкі зізнання,

Взаємне, пристрасне кохання!

Тобі бажаю в парі бути,

Щоб не шукать червону руту,

А берегти оте єдине

Своє кохання, що не гине!

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***

В День святого Валентина

Зичу, звісно, вам кохання,

Хай звучать завжди солодкі,

Ніжні, пристрасні зізнання.

Хай кохання надихає,

Рухає нехай до мрії,

Бути в парі вам бажаю,

Щастя вам у повній мірі.

***

Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю, щоб твоє серце щиро кохало та кохали тебе, щоб твоя любов спроможна була наповнити цей світ дивами та красою. Нехай не буде перешкод та сварок у відносинах з коханою людиною, нехай кожен день проходить з любов'ю до близьких і до самого життя.

***

З днем святого Валентина! Життя — це любов! Без любові немає життя, немає продовження роду. Ми любимо з самого народження — маму, тата, день і ніч, сонце і дощик, тепло і холод, життя. Любити і бути коханим — найбільше щастя, і іншого не треба! Нехай у житті буде любов, пристрасна, ніжна, ласкава, чуттєва, п'янка. Хай живе любов! Прийми мої привітання з Днем Валентина!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати чизкейк «Перші поцілунки». Він буде вельми доречним на святковому столі.

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