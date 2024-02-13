День святого Валентина в Україні: історія, традиції, красиві картинки та привітання з найромантичнішим святом
Українці 14 лютого традиційно святкують свято усіх закоханих — День Валентина. Це свято не належить до релігійних свят, тому не змінюється разом з переходом ПЦУ на новий календар.
Існує кілька версій виникнення цього свята. Згідно з найпоширенішою з них, святкування цього дня замінило собою древнє римське свято жіночої родючості, яке припадало на середину лютого.
За іншою версією, історія свята починається в часи пізньої Римської імперії, коли владний і жорстокий римський імператор Клавдій II прийшов до думки, що самотній чоловік, не обтяжений дружиною та сім'єю, краще буде битися на полі битви на славу кесаря, і заборонив чоловікам одружуватися, а жінкам і дівчатам — виходити заміж за коханих чоловіків.
Однак римський священник Валентин таємно вінчав закохані пари, за що і був засуджений до страти. Поки Валентин, якого згодом стали називати Святим Валентином, в ув'язненні чекав смерті, він закохався в сліпу дочку тюремника. Деякі кажуть, що після цього вона зцілилася дивом, а деякі, що Бог почув молитви Валентина. Валентин був страчений 14 лютого. На прощання він написав дівчині зізнання в коханні, підписавшись «Від твого Валентина».
День святого Валентина вважається одним з найромантичніших свят. Його обов'язковим атрибутом є листівка у формі серця, яка має назву валентинка. Такі листівки, зазвичай, прикрашають янголятами, сердечками, поцілунками, а також пишуть у них зізнання у коханні. Валентинки відправляють коханим, а також рідним та друзям. Іноді це роблять анонімно.
Традиційними кольорами свята вважають рожевий або червоний. Саме у таких відтінках прикрашають домівки до Дня святого Валентина.
Привітання із Днем святого Валентина
З Днем святого Валентина,
Накриє щастя хай лавина,
Чекають хай палкі зізнання,
Взаємне, пристрасне кохання!
Тобі бажаю в парі бути,
Щоб не шукать червону руту,
А берегти оте єдине
Своє кохання, що не гине!
***
В День святого Валентина
Зичу, звісно, вам кохання,
Хай звучать завжди солодкі,
Ніжні, пристрасні зізнання.
Хай кохання надихає,
Рухає нехай до мрії,
Бути в парі вам бажаю,
Щастя вам у повній мірі.
***
Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю, щоб твоє серце щиро кохало та кохали тебе, щоб твоя любов спроможна була наповнити цей світ дивами та красою. Нехай не буде перешкод та сварок у відносинах з коханою людиною, нехай кожен день проходить з любов'ю до близьких і до самого життя.
***
З днем святого Валентина! Життя — це любов! Без любові немає життя, немає продовження роду. Ми любимо з самого народження — маму, тата, день і ніч, сонце і дощик, тепло і холод, життя. Любити і бути коханим — найбільше щастя, і іншого не треба! Нехай у житті буде любов, пристрасна, ніжна, ласкава, чуттєва, п'янка. Хай живе любов! Прийми мої привітання з Днем Валентина!
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