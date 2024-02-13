росія розв’яже нову війну, якщо путін переможе: у Норвегії заявили про найсерйознішу загрозу за останні десятиліття

Норвезька військова розвідка вважає, що якщо росія виграє війну в Україні, у неї може виникнути спокуса розв'язати іншу війну.

«Норвегія зіткнулася з найсерйознішою загрозою за останні десятиліття», — заявив глава військової розвідки Нільс Андреас Стенсонес, повідомляє PAP.

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Норвезька служба військової розвідки Etterretningstjenesten представила доповідь про оцінку загрози безпеці.

«Нам потрібно бути готовими до низки складних дій з боку росії, таких як відправка мігрантів через кордон. Існує також загроза застосування військової сили залежно від перебігу війни в Україні», — підкреслив Стенсонес під час пресконференції.

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За словами керівника військової розвідки, росія вже втомилася від війни в Україні й наразі не має ані можливості, ані зацікавленості в розширенні конфлікту. Але якщо путін переможе, картина буде іншою, вважає він.

«Війна в Україні буде вирішальною. росія, яка взяла під контроль економіку, набрала обертів у галузі озброєнь і є успішною у військовому плані, ймовірно, матиме більше віри у застосування сили, ніж росія, яка вийде з війни без особливих успіхів», — підкреслив Нільс Андреас Стенсонес.

Він додав, що Норвегія повинна бути готова до більшої невизначеності:

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«Ми маємо уважніше стежити за ситуацією та бути здатними реагувати швидше, ніж це було необхідно кілька років тому».

Виступаючи на норвезькому громадському мовнику NRK, Стенсонес назвав позитивним для Норвегії вступ до НАТО Фінляндії та Швеції (яка чекає на ратифікацію заявки Угорщиною), а також зближення та співпрацю західних країн після російського вторгнення в Україну.

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З іншого боку, цивільна секретна служба Норвегії PST дійшла висновку, що росія становитиме найбільшу розвідувальну загрозу у 2024 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку міністра оборони Німеччини, путін може напасти на НАТО протягом десяти років.

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