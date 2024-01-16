З трьох сценаріїв у двох перемагає росія: західний експерт про те, як може закінчитися війна в Україні

Філіп Брідлав, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, передбачає три сценарії розвитку війни, розпочатої володимиром путіним в Україні, і два з них передбачають перемогу росії.

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«Якщо ми не будемо робити нічого іншого, ніж ми робимо зараз, зрештою, Україна програє, тому що росія має більше людей і глибину, ніж Україна, — сказав він в інтерв'ю журналу Newsweek. — Якщо Захід залишить Україну, вона буде доблесно боротися, але загинуть ще десятки тисяч українців, і врешті-решт росія підкорить всю Україну, яка знову стане російським васалом».

Але один шлях пропонує надію для України, на думку Брідлава, який як командувач НАТО з 2013 по 2016 рік був свідком наслідків анексії Криму путіним у 2014 році, що передувала його повномасштабному вторгненню.

«Якщо Захід вирішить дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, Україна виграє цю війну, — сказав генерал. — Ця війна закінчиться саме так, як цього хочуть і прагнуть західні політики».

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Том Малиновський, колишній старший директор Ради національної безпеки (РНБ) і колишній помічник держсекретаря з питань демократії, прав людини і праці в адміністрації Обами, заявив, що відмова крила Республіканської партії допомогти Києву зробила перемогу путіна «дещо більш імовірною».

«Питання для республіканського керівництва в Палаті представників полягає в тому, чи хочуть вони, щоб їх звинуватили в тому, що росія виграла війну? Вони повинні відповісти на це питання зараз, — сказав він в інтерв'ю Newsweek. — Боротьба України — це боротьба Америки. Ми не хочемо, щоб путін переміг. Що б Україна і Сполучені Штати та наші союзники не вирішили зробити, щоб довести цю війну до успішного завершення в наступному році, залежить від надання цієї допомоги, тому що якщо її не буде, то путін отримає впевненість, імпульс і важелі впливу».

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Український контрнаступ, що розпочався у червні 2023 року з метою повернення окупованих росією територій, не дав тих результатів, на які очікували ані Київ, ані його союзники, що озброїли боротьбу проти путінської агресії.

«Маневрена війна починається з переваги в повітрі, — сказав Філіп Брідлав. — Ми не дали Україні того, що їй потрібно для встановлення повітряної переваги».

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Він також зазначив, що в той час, як Україні було надано деяке озброєння малої дальності, американські ПТРК (армійські тактичні ракетні комплекси) були старішими варіантами з касетними боєголовками, менш потужними, ніж сучасні версії.

«Ми не даємо їм того, що їм потрібно для перемоги. Скоріше, ми даємо їм достатньо, щоб залишитися на полі бою, — сказав Брідлав. — Західні лідери пішли на поводу у своїх страхів і тому не в змозі зрозуміти, що означає переможений путін».

Раніше повідомлялося, ексглава Сил оборони Естонії Ріхо Террас вважає, що Україна вичерпує себе.

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