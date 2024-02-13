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Спорт

«Динамо» у зливу зіграло внічию з одноклубниками з Тбілісі (відео)

17:55 13 лютого 2024
Динамо Київ Динамо Тбілісі

У вівторок, 13 лютого, київське «Динамо», яке перемогло напередодні РФШ із Латвії (1:0), провело черговий контрольний матч на зборі в Туреччині.

Опонентом киян під зливою став віцечемпіон Грузії тбіліське «Динамо». До поєдинку з одноклубниками з Києва грузини провели в Туреччині три контрольні матчі, програвши чеському «Богеміансу (0:3) та українській «Зорі» (0:1), а також перемігши «Валмієру» з Латвії (2:0).

До речі, до нинішнього протистояння «біло-сині», починаючи з 1998 року, зустрічалися з тбіліським «Динамо» у товариських матчах шість разів і у всіх шести випадках здобували перемогу, при цьому не пропустивши жодного м'яча. Цього разу кияни взагалі жодного разу не влучили у площину воріт суперника.

«Динамо» (Київ, Україна) — «Динамо» (Тбілісі, Грузія) — 0:0

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«Динамо (Київ): Бущан (Нещерет, 46), Караваєв (Гусєв, 73) Попов (Сирота, 73), Михавко (Дячук, 73), Вівчаренко (Дубінчак, 73), Бражко, Шапаренко (Царенко, 35), Буяльський, Волошин (Діалло, 73), Кабаєв (Беніто, 67), Ванат (Пономаренко, 73).

У наступному спарингу підопічні Олександра Шовковського у п'ятницю, 16 лютого, зіграють з румунським «Петролулом».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на зборі в Туреччині розгромило ексчемпіона Латвії.

Фото ФК «Динамо» (Київ)

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