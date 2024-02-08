«Динамо» з голом Супряги розгромило ексчемпіона Латвії (відео)

У четвер, 8 лютого, київське «Динамо», яке програло в попередньому спарингу болгарському «Левськи» (0:1), провело перший контрольний матч на другому підготовчому зборі в Туреччині.

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Суперником підопічних Олександра Шовковського став найсильніший клуб Латвії 2015 року «Лієпая», який посів у минулому чемпіонаті країни 5-е місце. До зустрічі з киянами підопічні 49-річного грузинського фахівця Тамаза Пертії провели на турецькому зборі два спаринги, програвши українському ЛНЗ (0:3) та «Шкендії» з Північної Македонії (0:1).

«Динамо» (Київ, Україна) — «Лієпая» (Латвія) — 5:2

«Динамо»: Нещерет (Моргун, 64), Дячук (Малиш, 64), Біловар, Сирота (Михавко, 64), Дубінчак (Вівчаренко, 64), Андрієвський (Бражко, 64), Шепелєв (Шапаренко, 46, Царенко (Буяльський, 46), Караваєв (Кабаєв, 64), Беніто (Волошин, 64), Супряга (Ванат, 64).

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Голи: Царенко (8), Дячук (22), Супряга (34), Караваєв (49), Ванат (66) — Кайрамані (18), Сілагадзе (44).

Нагадаємо, що наступним суперником «біло-синіх» у Туреччині стане у п'ятницю, 9 лютого, бронзовий призер чемпіонату Північної Македонії «Шкендія».

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Додамо, що «Динамо» відновить виступи в українській прем'єр-лізі 25 лютого гостьовим матчем проти харківського «Металіста 1925», який взимку очолив екснаставник «Ворскли» Віктор Скрипник. При цьому зустріч відбудеться на домашній арені «біло-синіх» — стадіоні імені Валерія Лобановського.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на зборі в Туреччині розгромило узбецький «Пахтакор» Максима Шацьких.

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Фото ФК «Лієпая»

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