«Динамо» перемогло у Туреччині дворазового чемпіона Латвії (відео)

У понеділок, 12 лютого, київське «Динамо», яке не зуміло обіграти македонську «Шкендію» (1:1), провело контрольний поєдинок на другому підготовчому зборі в Туреччині проти дворазового (і чинного) чемпіона Латвії клубу РФШ, спортивним директором у якому працює ексдинамівець Маріс Верпаковскіс.

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Зазначимо, що підопічні Віктора Мороза в рамках підготовки до сезону до зустрічі з киянами виграли всі п'ять спарингів із загальним рахунком 19:3 (у литовського «Паневежиса» — 2:0, а також у естонських «Талліна Калев» — 5:0, «Пайде» — 4:1, «Нимме Калью» — 2:1 та «Флори» — 6:1).

«Динамо» (Київ, Україна) — РФШ (Рига, Латвія) — 1:0

«Динамо»: Моргун (Бущан, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 71), Дячук, Сирота (Михавко, 71), Гусєв (Караваєв, 71), Шепелєв (Бражко, 71), Шапаренко (Волошин, 71), Царенко (Буяльський, 71, Царенко, 88), Беніто (Пономаренко, 71), Діалло (Кабаєв, 71), Супряга (Ванат, 71).

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Гол: Шапаренко (69, з пенальті).

До речі, з табору киян надійшла приємна новина. До занять із м'ячем у загальній групі після тяжкої травми коліна приступив один із лідерів команди Андрій Ярмоленко, який не грав з 1 жовтня.

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Наступним суперником «біло-синіх» у Туреччині стане у вівторок, 13 лютого, віцечемпіон Грузії тбіліське «Динамо».

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Додамо, що динамівці Києва відновлять виступи в українській прем'єр-лізі 25 лютого гостьовим матчем проти харківського «Металіста 1925», який взимку очолив екснаставник «Ворскли» Віктор Скрипник. При цьому зустріч відбудеться на домашній арені «біло-синіх» — стадіоні імені Валерія Лобановського.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на зборі в Туреччині розгромило ексчемпіона Латвії «Лієпаю».

Фото ФК «Динамо»

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