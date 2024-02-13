Доплата «за вік» в Україні: як її нараховують та чому не всім пенсіонерам

Деякі українці, крім пенсії, можуть отримувати ще додаткову надбавку, яка виплачується щомісяця. Її розмір може становити від 300 до 570 гривень, пише НаПенсії.

ВІДЕО ДНЯ

Вікові доплати українцям встановлено з 2020 року. Першими такі надбавки стали одержувати українці віком 80+. З жовтня 2021 року надбавку встановлено пенсіонери віком 75−80 років. А з жовтня 2022 року — тим, кому виповнилося 70+.

У 2022 році під час проведення березневої індексації вікові доплати пенсіонерам від 75 до 80 років та від 80 років були проіндексовані. Минулого року ця надбавка не індексувалася та залишилася на колишньому рівні.

Так, зараз пенсіонерам віком 70−74 роки виплачують щомісяця 300 гривень, пенсіонерам віком 75−79 років — 456 гривень та пенсіонерам 80+ виплачують 570 гривень.

РЕКЛАМА

Важлива умова для нарахування виплати — це не лише досягнення відповідного пенсійного віку, а й пенсія, яка не перевищує 10 340,35 гривень. Якщо пенсіонер отримує більше за цю суму, то доплати не буде.

Тепер щодо розміру цієї доплати. Справа в тому, що виплати не підсумовуються. Тобто якщо пенсіонер отримував у 74 роки 300 гривень доплати до пенсії, то при досягненні 75 років йому просто доплатять різницю між 300 гривнями та 456 гривнями (156 гривень).

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше пенсійний експерт розповів, у яких випадках можуть не зарахувати роботу «на Півночі» при розрахунку пенсії.

РЕКЛАМА

323

Читайте нас у Facebook