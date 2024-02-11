При призначенні пенсії роботу «на Півночі» за радянських часів зарахують до стажу, але є нюанси: пояснює експерт

Відомий пенсійний консультант Сергій Коробкін, який раніше розповів, як пенсіонери втрачають страховий стаж, прокоментував випадок, коли жінці, яка вийшла на пенсію у 2021 році, при розрахунку пенсії не врахували стаж роботи на Півночі до 2000 року, пише На пенсії.

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«Сьогодні при обчисленні пенсії насамперед враховують зарплату за роботу після 1 липня 2000 року. Зарплату за періоди роботи до 2000 року можуть врахувати додатково за бажанням особи, якщо збереглися первинні документи, на підставі яких було видано довідку. Очевидно, що на сьогоднішній день органи Пенсійного фонду України не мають можливості надіслати відповідний запит до компетентних органів РФ. Є ще один аспект. За роботу у районах Крайньої Півночі до зарплати нараховувалися пільгові коефіцієнти. Згідно з чинним законодавством України, зарплата з північними коефіцієнтами може бути врахована при обчисленні пенсії, лише якщо йдеться про періоди роботи до 1991 року. Якщо взяти довідку про роботу на Півночі, наприклад, за 90-ті роки, то районні коефіцієнти щодо неї доведеться відняти. Тому сенс брати таку зарплату до уваги фактично втрачається», — вважає він.

Як писали «ФАКТИ», раніше у ПФУ розповіли, за що українці можуть втратити частину пенсії.

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