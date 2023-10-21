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Доплата до пенсії 800 грн: хто може її оформити

10:20 21 жовтня 2023
Пенсіонер, який потребує догляду

Право на доплату до пенсії мають не лише літні українці, які проживають на території Чорнобильської зони відчуження, але також і звичайні пенсіонери, які досягли 80-річного віку, проживають самостійно або залишилися без піклування з боку близьких.

Як повідомляє ресурс На пенсії, розмір доплати дорівнює 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 2023 року такий прожитковий мінімум становить 2093 гривні, тобто деякі пенсіонери можуть розраховувати на додаткові виплати у розмірі 837 гривень.

Хто із пенсіонерів може оформити доплату?

Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати таким критеріям:

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  • досягти віку 80 років та старше;
  • проживати самостійно;
  • потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я;
  • отримувати пенсію за віком (тобто пенсіонери з інвалідності права на такий вид доплати не мають).

Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та підтверджена документально.

Окрім заяви, претендент на доплату має надати такий пакет документів:

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  • висновок лікарсько-консультативної комісії) у якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • виписку з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки щодо догляду за пенсією.

Зазначимо, що вже 2024 року в Україні очікується чергове підвищення пенсійних виплат. Про його нюанси читайте у «ФАКТАХ».

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