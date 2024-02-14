Неподалік Криму підбили корабель рф «Цезар Куніков», він затонув, − ЗМІ

Вранці 14 лютого ГУР у Чорному морі дронами атакували ще один російський корабель. Цього разу затонув великий десантний корабель «Цезар Куніков».

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Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на інформованих співрозмовників в ГУР, внаслідок вдалої атаки російський корабель пішов на дно.

«Джерела УП повідомили, що це була операція ГУР, в результаті атаки ВДК „Цезар Куніков“ затонув», — пише видання.

Наразі офіційних повідомлень про пошкодження корабля немає. Водночас ЗМІ повідомляють, що ранок 14 лютого у Криму розпочався тривожно. Місцеві пабліки написали, що в районі селища Сімеїз Ялтинського району чутно кулеметні черги.

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Telegram-канал «Кримський вітер» також повідомив, що мешканці Ялти, Алупки та інших населених пунктів анексованого Криму чули вночі вибухи. Після вибухів мешканці помітили, що над морем літають гелікоптери.

Близько 7 ранку також пролунали вибухи, але пусків ракет не було. За словами одного з очевидців, було атаковано російський корабель. Згодом з'явилось нечітке відео, на якому видно, як на морі щось горить.

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Мешканці селища Кацівелі відчули сильну вдарну хвилю. Ймовірно, вибухає боєкомплект ураженого корабля. Для порятунку потопаючого судна підійшов ще один корабель, також видно неподалік підводний човен. Офіційних повідомлень поки що не було.

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«Цезар Куніков» — це великий десантний корабель проекту 775. Його довжина — 112,5 м, ширина — 15 м, осадка — 3,7 м. Екіпаж — 87 осіб.

Він несе озброєння: 2×2 57-мм артустановки АК-725, 4×8 ПУ ПЗРК, 2×30 122-мм ПУ НУРС А-215 «Град-М».

Повідомляється, що корабель можна використовувати для постановки мінних загороджень. БДК також може бути використаний при різних варіантах завантаження. Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль.

За даними Вікіпедії, корабель названо на честь радянського офіцера, командира десантного загону, який захопив плацдарм «Мала земля». Куніков був похований у Геленджику, де російський диктатор путін має палац.

Пізніше в Генштабі підтвердили, що ЗСУ спільно з підрозділами ГУР знищили великий десантний корабель «Цезар Куніков». В момент ураження судно перебувало поблизу Алупки у територіальних водах України.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну «Цезар Куніков» був у порту Бердянська й зазнав пошкоджень, коли українські сили у березні 2022 року затопили ВДК «Саратов».

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