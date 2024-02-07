Потоплений російський військовий корабель «Івановець»: оператор дрона розповів, як це було

Минулого тижня шість морських безпілотників знищили російський корабель з керованими ракетами, який був на ходу у повній бойовій готовності. Головне управління розвідки Міноборони України тоді заявило, що малий російський військовий корабель «Івановець» зазнав численних влучень у корпус, перш ніж був потоплений безпілотниками в бухті окупованого росією Криму. За словами Кирила Буданова, за відповідною місією стояли оператори спецпідрозділу безпілотників військової розвідки України «Група 13».

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Один з пілотів безпілотника, який брав участь в атаці, розповів CNN, що було використано десять безпілотників MAGURA, шість з яких влучили в російський військовий корабель і, зрештою, потопили його — остання ганебна втрата для Чорноморського флоту росії.

За словами пілота, безпілотники MAGURA мають лише кілька метрів у довжину і живляться від водних мотоциклів, але вони мають великий радіус дії — близько 800 кілометрів, що дає його підрозділу свободу запускати свої безпілотники з великих ділянок узбережжя України для виконання місій проти кримських об'єктів.

На нічних відеозаписах, оприлюднених українцями, видно, як росіяни обстрілюють безпілотники, які мчать до «Іванівця», а потім щонайменше два безпілотники влучають у борт корабля, виводячи його з ладу і спричиняючи масові вибухи.

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Після анексії росією Криму в 2014 році і подальших втрат після російського вторгнення в 2022 році Україна більше не має діючих військово-морських сил на Чорному морі. Але затоплення «Івановця» — це ще одна перемога України в кампанії проти Чорноморського флоту росії.

«Головне — відчувати безпілотник, — сказав оператор CNN. — Якщо ви трохи стиснете його, ви можете втратити контроль над ним. Я б сказав, що це як робота ювеліра».

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Дрони, якими можна керувати здалеку за допомогою зв'язку Starlink, також можуть бути запрограмовані на тривалі подорожі через Чорне море. За його словами, пілот постійно стежить за проходженням безпілотника, а фінальний запуск у ціль часто контролюється вручну.

Він додав, що корисне навантаження безпілотника у 250 кг можна збільшити до 300 кг, але в цьому немає потреби. Навіть проти деяких з найсильніших кораблів Чорноморського флоту росії безпілотники довели свою ефективність.

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За словами пілота, на борту російських військових кораблів не було зброї, яка могла знищувати подібні цілі у морі. Тому в кейсі з катером «Івановець», росіяни використали гармати, які виявилися неефективними.

«Жоден військовий корабель не може бути таким маневреним, як ці дрони», — додав він.

Раніше повідомлялося, що успішні дії України змусили росіян у паніці передислокувати кораблі з Криму та змінити схему військових операцій.

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