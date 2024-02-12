Колишньому народному депутату України Сергію Пашинському слідом за його колегою Нестором Шуфричем вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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«Екс-нардепу Пашинському вручили підозру», — повідомили джерела виданню.

Сам Пашинський повідомив, що вранці 12 лютого до його помешкання з обшуками прийшли працівники СБУ та НАБУ. Водночас він спростував інформацію про вручену підозру.

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«Інформація про підозру — фейк! Дуже цікаво, з іншого боку, яким чином анонімні телеграм-канали дізнаються про слідчі дії правоохоронців», — написав він у соцмережі.

Пашинський уточнив, що з обшуками до нього прийшли у справі щодо передавання «палива Курченка» державі. За його словами, за часів президентства Віктора Януковича цей олігарх «наживися активами на сотні мільйонів доларів, включаючи майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам».

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Зазначимо, що Сергій Пашинський — колишній народний депутат України, а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Відзначимо, що нині СБУ та інші правоохоронні органи розслідують одразу кілька гучних справ за фактами корупції в системі Міністерстві оборони. Серед них — присвоєння майже 1,5 млрд грн на закупівл снарядів для війська, та розкрадання мільярда на постачаннях ЗСУ харчів та амуніції.

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Фото — скрін архівного відео телеканалу Рада



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