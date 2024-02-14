Жертви монетизації: Гаррі та Меган можуть назавжди позбавити титулу герцогів Сассекських. Що трапилось?

Не встигли стихнути розмови про поїздку принца Гаррі до Великобританії на зустріч з батьком Чарльзом III, як Сассекси підкинули громадськості нову нагоду для обговорення.

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Річ у тому, що напередодні Гаррі та Меган запустили новий сайт, використавши для нього свої королівські титули, а також герб, пише Daily Mail.

Звичайно, запуск сайту — буденна справа, але подружжя не просто запустило новий сайт, а переробило під нього сайт свого фонду Archewell, змінивши інтернет-адресу на Sussex.com. https://sussex.com/

На сайті парочка опублікувала власні біографії та перелік добрих справ. Цілком ймовірно, на такий крок Гаррі та Меган зважилися, щоб нагадування про причетність до королівської родини оживило їхню кар'єру та постійно привертало увагу ЗМІ.

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На сайті вже опубліковано біографії принца та його дружини. Гаррі представлений як «гуманітарний діяч, ветеран, захисник психічного здоров'я та борець за навколишнє середовище», а Меган Маркл називають «феміністкою та борцем за права людини та гендерну рівність».

Крім того, опубліковано прес-реліз із зустрічі Меган Маркл з жінками, що переїхали з Афганістану до США, у рамках проекту The Welcome Project, створеного в 2023 році. Меган Маркл провела кулінарний вечір, на якому вони приготували страви афганської кухні.

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Меган Маркл на зустрічі з біженцями

Все б нічого, але тепер Сассексам загрожують проблеми. Джерела стверджують, що за використання королівського титулу з комерційною метою Меган і Гаррі можуть назавжди позбавити титулу герцога і герцогині й накласти штраф.

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«У них будуть великі проблеми. Якщо на сайті побачать хоч найменший натяк на монетизацію, його буде закрито. Просто вражає, що вони не розуміють, наскільки це нетактовно», — цитує видання інсайдера.

Втім, інше джерело, близьке до пари, наполягає на тому, що Гаррі та Меган були і будуть герцогами Сассекськими та членами британської королівської родини — цього у них не відібрати.

Водночас опоненти вказують, що після того, як Гаррі і Меган відмовились бути частиною королівської родини, вони втратили право на використання титулів з метою отримання доходів.

Також журналісти ведуть суперечку про те, чи був приїзд Гаррі в Великобританію викликаний турботою про здоров'я батька, чи першою спробою примирення. Адже у Великобританії Гаррі пробув всього добу, а з королем зустрічався не довше, ніж 45 хвилин. До того ж не зустрівся з рідним братом принцом Вільямом і не відвідав його дружину Кейт Міддлтон, яка відновлюється після операції.



Після повернення з Лондону герцог Сассекський одразу ж побував на публічному заході. Він вручив нагороду «Людина року НФЛ» захиснику «Піттсбург Стілерс» Кемерону Хейворду.



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