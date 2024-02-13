37.91 / 38.44 40.91 / 41.63
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

По дорозі до США після відвідин короля Чарльза III принц Гаррі почувався бадьорим, — ЗМІ

19:05 13 лютого 2024
принц Гаррі

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», 39-річний принц Гаррі провів у Великобританії менше ніж добу. Він прилетів на батьківщину, щоб побачитися з батьком після того, як Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного короля діагностували рак. За даними PEOPLE, король Чарльз особисто повідомив своїм синам, принцу Вільяму і принцу Гаррі, а також іншим членам сім’ї про діагноз ще до публічного оголошення.

Герцог Сассекський відвідав Лондон без своєї дружини Меган Маркл та їхніх двох дітей — 4-річного сина принца Арчі та 2-річної доньки принцеси Лілібет. Гаррі та Меган переїхали до рідного штату Меган, Каліфорнії, після того, як у 2020 році відійшли від виконання обов’язків членів королівської сім’ї, і врешті-решт оселилися в Монтесіто.

Вважається, що король провів приватну зустріч з сином у Кларенс-хаусі. Як повідомляється, вона стала першою зустріччю принца Гаррі та Чарльза III після церемонії коронації у травні 2023 року. Цьогоріч принц Гаррі був бадьорим на зворотному шляху після відвідин батька.

«Це добре, — розповідає PEOPLE джерело, близьке до королівського дому. — Сподіваюся, Гаррі колись візьме з собою також онуків, оскільки це було б чудово для всіх них».

РЕКЛАМА

Після повернення з Лондону герцог Сассекський несподівано з’явився в Лас-Вегасі. Принц Гаррі вийшов на сцену театру NFL Honors at Resorts World, щоб вручити нагороду «Людина року НФЛ» імені Волтера Пейтона захиснику «Піттсбург Стілерс» Кемерону Хейворду.

Раніше експертка розповіла про те, як хвороба Чарльза III може вплинути на британську монархію.

РЕКЛАМА

102

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вогняний жеребець

Терезам — вирішення проблем, Тельцям — зміни в житті, Левам — успіх у справах: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Вогняного Жеребця

Валерій Залужний

«Разом до перемоги»: Залужний підірвав мережу знімком з дружиною

пиріг з сиром

Швидкий пиріг із сиром: смачно так, що не відірватися

Гороскоп

На Левів чекають важливі звістки, а Близнюки та Діви ризикують припуститися фатальної помилки: гороскоп на 13 лютого 2024 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту