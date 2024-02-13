Як раніше повідомляли «ФАКТИ», 39-річний принц Гаррі провів у Великобританії менше ніж добу. Він прилетів на батьківщину, щоб побачитися з батьком після того, як Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного короля діагностували рак. За даними PEOPLE, король Чарльз особисто повідомив своїм синам, принцу Вільяму і принцу Гаррі, а також іншим членам сім’ї про діагноз ще до публічного оголошення.

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Герцог Сассекський відвідав Лондон без своєї дружини Меган Маркл та їхніх двох дітей — 4-річного сина принца Арчі та 2-річної доньки принцеси Лілібет. Гаррі та Меган переїхали до рідного штату Меган, Каліфорнії, після того, як у 2020 році відійшли від виконання обов’язків членів королівської сім’ї, і врешті-решт оселилися в Монтесіто.

Вважається, що король провів приватну зустріч з сином у Кларенс-хаусі. Як повідомляється, вона стала першою зустріччю принца Гаррі та Чарльза III після церемонії коронації у травні 2023 року. Цьогоріч принц Гаррі був бадьорим на зворотному шляху після відвідин батька.

«Це добре, — розповідає PEOPLE джерело, близьке до королівського дому. — Сподіваюся, Гаррі колись візьме з собою також онуків, оскільки це було б чудово для всіх них».

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Після повернення з Лондону герцог Сассекський несподівано з’явився в Лас-Вегасі. Принц Гаррі вийшов на сцену театру NFL Honors at Resorts World, щоб вручити нагороду «Людина року НФЛ» імені Волтера Пейтона захиснику «Піттсбург Стілерс» Кемерону Хейворду.

Раніше експертка розповіла про те, як хвороба Чарльза III може вплинути на британську монархію.

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