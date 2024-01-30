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Кейт Міддлтон виписали з лікарні після операції

13:05 30 січня 2024
Кейт Міддлтон

З Кенсінгтонського палацу надійшла гарна новина. Принцесу Уельську, дружину британського спадкоємця престолу принца Вільяма, операція якої стала несподіванкою навіть для близьких, виписали з лікарні після операції на черевній порожнині. Запевняють, що одужання герцогині проходить добре.

Менше двох тижнів тому Кенсінгтонський палац несподівано оголосив, що 42-річна Кейт перенесла операцію на черевній порожнині і не буде відвідувати жодних офіційних заходів під час свого одужання, яке, ймовірно, триватиме до Великодня. Причина операції тоді не уточнювалася, хоча її запевнили, що вона не мала онкологічного характеру.

«Герцог і герцогиня хотіли б висловити велику подяку всій команді Лондонської клініки, і зокрема відданій команді медсестер, за надану допомогу», — йдеться в опублікованій заяві.

Кейт Міддлтон проведе період одужання вдома у Віндзорі, де зараз проживає подружжя з трьома дітьми. Кейт лікувалася в тій же приватній лікарні, до якої минулої п'ятниці потрапив король Чарльз III через операцію на збільшеній простаті.

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Раніше повідомлялося, як Чарльз III почувається після операції.

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