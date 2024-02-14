«Клініка має бути повернена»: син академіка Зубицького намагається у судах повернути спадщину

13 лютого відбулося засідання Касаційного господарського суду у справі про незаконне придбання будівлі першої в Європі фітоклініки академіка Данила Зубицького. Відповідачем у цій справі виступає компанія, пов'язана із Dragon Capital Томаша Фіали. Про це повідомив син видатного українського лікаря Данила Зубицького Ігор на своїй сторінці у фейсбуці.

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«Наша родина неприємно вражена! Всі ми сподівалися поставити проміжну точку в цій ганебній ситуації та рухатися далі, адже будь-кому, хто має здоровий глузд і відчуття елементарної справедливості, зрозуміло, як день Божий, що клініка має бути повернена», — заявив Ігор Зубицький.

Ігор Зубицький

Він також звернув увагу на деякі нюанси, що мали місце на засіданні.

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«Вчора відбувалися, на мою думку, дуже дивні речі. Перед оголошенням свого рішення судді чомусь досить тривалий час провели у нарадчій кімнаті. Здавалося б, там нема чого обговорювати, адже юридичні факти нашої правоти — незаперечні, що підтверджують навіть сторонні експерти в галузі господарського права. Далі більше, за словами очевидців, за зачиненими дверима між суддями сталася гучна суперечка. До того ж головуючий у кінцевому рішенні взагалі висловив особливу думку», — наголосив Ігор Зубицький.

За рішенням Касаційного господарського суду розгляд справи перенесено на наступне засідання, що відбудеться 5 березня.

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Ігор Зубицький наголосив на позитивному моменті в тому, що суд зажадав детальнішого розгляду справи про банкрутство самої клініки.

За результатами засідання Ігор Зубицький заявив, що вони продовжують боротьбу.

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«Тепер кожен наш крок та кроки наших опонентів контролюватиме громадськість. Ніякого замовчання, жодних підкилимних ігрищ! Ми залишаємо за собою право вжити будь-яких дій, які не суперечать нашому законодавству, повністю відповідають європейським правилам, нормам і цінностям», — наголосив Ігор Зубицький.

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