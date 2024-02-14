Ірина Сопонару в День закоханих похизувалася весільною сукнею своєї мрії

Українська акторка, зірка «Жіночого Кварталу» Ірина Сопонару, яка готується до весілля з британцем Рісом, у День святого Валентина розповіла, що для неї значить кохання та показала, як обирає сукню своєї мрії.

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«Кохання допомагає мріяти, рухатися та не зупинятися. Історія говорить, що навіть в найтемніші часи, люди кохали ще сильніше. Бо відчували смак життя, як ніколи раніше. Цінували кожну мить. Здається, і ми цьому навчились», — пише Ірина в інстаграмі.

Вона відвідала салон, де обиралася весільну сукню. Як зізналася акторка, процес виявився досить хвилюючим. Вона приміряла кілька варіантів та запитала поради у своїх прихильників, який обрати.

«Обираю весільну сукню. Варіантів насправді дуже багато. Хвилююся», — поділилася Ірина. Вона зазначила, що надає перевагу лаконічним білим сукням. Першою приміряла сміливу коротку з рюшами на плечах.

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Також вона показала елегантне довге вбрання, з корсетом, оздоблене на талії перлинами та високим вирізом.

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Третій варіант — досить стримана, закрита сукня зі шлейфом, яка підкреслила стрункий стан зірки та відкриває спину.

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Ще одна схожа довга сукня, але вже з великим бантом на спині та оздобленням на рукавах.

Остання сукня — більш грайлива, з мереживними рукавами та блискітками.

Який саме образ обрала, Ірина не повідомила. Каже, що ще вагається.

Раніше вона розповідала, що придбала до урочистої дати «космічно красиві туфлі». Весілля вони планують зіграти у травні цього року в Києві. Цю дату обрали не випадково, бо саме у травні Ріс освідчився Ірині.

Фото: instagram.com/irinasoponaru

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