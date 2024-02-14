Жахлива ніч: в Мережі показали наслідки ударів росії по Селидовому

В ніч на 14 лютого війська рф завдали чотирьох ракетних ударів по місту Селидове Донецької області. Окупанти прямим влучанням зруйнували корпус лікарні, а також вдарили по 5-поверхівці.

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Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.

Удар прийшовся по п'ятиповерхівці

Припарковані цивільні автівки знищено

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Станом на цю мить відомо про 3 загиблих (серед них дитина та вагітна жінка) та ще 12 — поранених (з них 4 дитини).

Зокрема, оккупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенню. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів — у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області.

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По лікарні росіяни поцілили двома ракетами. Окупанти вбили трьох пацієнтів — 8-річного хлопчика, його маму та вагітну 38-річну жінку, яка перебувала на збереженні. Шестеро людей поранені, серед них немовля, якому завтра має виповнитися шість місяців.

Розбита будівля лікарні

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За годину до удару по лікарні путінські війська ударили по п'ятиповерхівці — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Розбирання завалів

Внаслідок чого отримали травми 6 цивільних, зокрема троє дітей — 7-річний хлопчик і дві дівчинки 12 та 16 років.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики, рятувальники.

Крім того, в місті пошкоджено щонайменше 9 багатоквартирних будинків, магазин, аптека, автомобілі.

За попередньою інформацією, росіяни використали ракети «Іскандер-М» і С-300.

Поліцейські парамедики всю ніч надавали пораненим допомогу, доставляли їх до медзакладів, а також евакуювали людей зі зруйнованої лікарні. Багато з врятованих пацієнтів — важкі.

Евакуація пацієнтів зруйнованої лікарні

Правоохоронці вже порушили справу за ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо також, що вранці 13 лютого окупанти буквально розстріляли з артилерії ферму під Куп'янськом, там теж є жертви серед мирних.

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