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Окупанти розстріляли з артилерії ферму під Куп'янськом: є жертви (фото)

11:20 13 лютого 2024
Пошкоджений будинок

Вночі ворог масовано вдарив «шахедами» по Дініпру, а ранком 13 лютого обстріляв з артилерії Харківщину — є жертви в Куп'янському районі.

Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, загинули двоє людей, ще двоє травмовані.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

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«За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 13 лютого 2024 року близько 7:30 російські військові обстріляли з артилерії ферму у с. Курилівка Купʼянського району», — йдеться в повідомленні.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що загинули двоє цивільних чоловіків, ще один цивільний віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній.

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Нагадаємо, що днями ворог поцілив у харківську нафтобазу, внаслідок чого вилилося близько 3000 тон пального. У пожежах, які виникли через розлив палива, загинули семеро людей, у тому числі й три дитини.

Фото прокуратури

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