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Для всіх закоханих чоловіків: СКАЙ випустив чуттєву пісню «Кохана»

16:28 14 лютого 2024
гурт СКАЙ

У День святого Валентина, який відзначають 14 лютого, український гурт СКАЙ зробив романтичний подарунок для своїх прихильників. Музиканти презентували ліричний трек «Кохана», який фронтмен колективу Олег Собчук написав для всіх закоханих чоловіків. Каже, що композиція є відображенням історії з реального життя.

«До мене звернувся чоловік Юрій з проханням привітати його дружину з ювілеєм. Сказав, що написав вірш і хоче, щоб я переклав його з російської на українську мову і зробив з вірша пісню. Тож я зробив адаптивний переклад, підібрав мелодію та вокальну лінію. Олександр Друкер і Олександр Грищук зробили саунд продюсинг та аранжування і вуаля… Пісня готова. Усі щасливі!», — розповів Олег Собчук.

Попри розлучення з дружиною, музикант вірить в кохання і вважає, що це почуття врятує світ.

«Я щиро вірю і знаю, що це потужне почуття здатне зробити людство кращим і врятувати цей світ. Головне вірити, бажати і робити відповідні дії. Кохайте і будьте коханими!», — каже Олег Собчук.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що акторка Ірина Сопонару в День святого Валентина показала сукню своєї мрії.

Фото: instagram.com/sob4uk

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