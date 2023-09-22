В Україні, де триває боротьба з корупцією в центрах комплектування та соціальної підтримки, у ще одного воєнкома знайшли необґрунтовані активи. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Львівської області на понад 4,4 млн грн. Про це повідомили у відомстві.

«Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020−2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. дол. США. Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Як писали «ФАКТИ», раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП — фігуранту справи про утримування чоловіків у військоматі.

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