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Позбавити ворога «очей»: Зеленський провів важливу нараду щодо зброї проти дронів

18:37 14 лютого 2024
Засіб РЕБ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський, який днями здійснив масштабні перестановки у військовому керівництві країни, сьогодні, 14 лютого, провів нараду з представниками уряду, військовими та оборонно-промисловим комплексом.

Головною темою обговорень стала зброя проти розвідувальних дронів, написав очільник держави в соціальній мережі.

Президент зазначив, що «Орлани» або ZALA росіяни використовують як «око» для артилерії та ударних безпілотників.

«В Україні є рішення, як їх засліпити. Слід впроваджувати системний підхід від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ та засобів ураження», — додав Зеленський.

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Глава держави розповів, що дав доручення створити комплексну систему, яка б поєднала армію та промисловість. Це необхідно, щоб виробники знали потреби фронту, а армія — виробничі можливості у всіх регіонах.

«Фронт потребує швидкої реакції на виклики та погрози. Ми маємо робити все, щоб захистити найголовніше, що у нас є на полі бою — життя наших воїнів», — уточнив президент.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) одним з ключових пріоритетів нашої країни у 2024 році. Він уточнював, що вже ведеться робота над тим, щоб ще більше регіонів України отримали такі захисні системи.

А ще одним пріорітетом українського ВПК залишається виробництво власних безпілотних апаратів, як от морських дронів типу Magura-5, один з яких знищив російський десантний корабель «Цезар Кунніков».

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