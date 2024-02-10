Зеленський змінив склад Ставки та РНБО: кого звільнено

Президент України Володимир Зеленський, після призначення нового головкома, змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача та склад Ради нацбезпеки та оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться в указах № 67 та № 68 на сайті очільника держави.

Зеленський увів у склад Ставки Верховного головнокомандувача нового головкома Збройних сил Олександра Сирського. Також указом № 67 глава держави вивів зі складу Ставки Валерія Залужного.

Іншим указом Зеленський увів Сирського до складу Ради нацбезпеки і оборони. Водночас було виведено зі складу РНБО Валерія Залужного та колишнього міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначив Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича, який раніше очолював Сили територіальної оборони.

РЕКЛАМА

За словами Зеленського, генерал Сирський визначить кандидатури своїх заступників і начальника Генштабу.

«І я підпишу відповідні укази. Всі хлопці — бойові, фахові, кожен — із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів», — додав він під час вечірнього відеозвернення.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», за інформацією джерел у Міноборони, новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського стане заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

100

Читайте нас у Facebook