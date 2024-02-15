Окупанти атакували Україну ракетами з двох напрямків: є «прильоти» у Львові та Запоріжжі (фото, відео)

У ніч проти 15 лютого росіяни у черговий раз здійснили масовану ракетну атаку на Україну — повітряна тривога охоплювала майже всі регіони.

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Так, після 1 години ночі Повітряні Сили попереджали про ракети курсом на Миргород. Окупанти регулярно атакують цей район Полтавщини, де розташовано військовий об'єкт.

А після четвертої ранку оголошували тревогу через запуск ракет з ТУ-95МС з району Энгельса (Саратовськая область рф). У повітряний простір ракети заходили кількома групами — через Сумщину. А трохи згодом повідомлялося про запуски ракет морського базування — з Чорного моря. Вони заходили через Запорізьку, Дніпропетровську, Кіровоградську та Черкаську області. Повітряні цілі постійно маневрували, змінюючи курс.

ППО працювала в кількох областях, зокрема в столичному регіоні. «Черговий ракетний удар по Україні. Удар — комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. За оперативною інформацією, в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі», — повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

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А Бучанський міський голова Анатолій Федорук зазначив, що в Бучанській громаді пошкоджено пʼять приватних житлових будинків — через падіння уламків вибиті вікна, пошкоджений дах. На щастя, обійшлося без жертв.

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Частина ракет прямувала західним курсом. На цей час відомо про прильоти у кількох регіонах.

Так, у Запоріжжі удару зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередньою інформацією, постраждали чотири людини.

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«Наразі відомо, що ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкту торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі)», — повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Фото зі сторінки Куртєва

Фото зі сторінки Куртєва

Також вибухи лунали у Львові. Мер Андрій Садовий повідомив, що на область, за попередньою інформацією, летіло понад 10 ракет.

Фото Садового

«ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки. Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін», — зазначив Садовий.

Фото Садового

Очільник обласної ОВА Максим Козицький уточнив, що на інфраструктурному об'єкті, де зафіксовано влучання, триває пожежа.

«Під час вранішньої атаки по Львову постраждали дві людини. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці. У 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч. Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі», — повідомив він.

Є ураження цивільних об'єктів й на Хмельниччині. В обласній ОВА зазначилт, що станом на цей час інформаціє про постраждалих не надходила.

Раніше начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк не виключала, що окупанти можуть організувати чергову масовану ракетну атаку до другої річниці широкомасштабного вторгнення в Україну. І це не обов'язково може бути саме 24 лютого.

Ілюстративне фото зі сторінки МВС України

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