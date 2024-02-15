«Іскандери», «Калібри» та інше: у Повітряних силах розповіли подробиці ракетного удару по Україні 15 лютого

Вночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, всього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс, рф);

6 балістичних ракет «Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область рф);

2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ, рф);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької область, Курська область рф.);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область рф).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету «Іскандер-М"/KN-23;

2 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, що вночі палало і на території країни-агресорки — БПЛА атакували нафтобазу в Курській області.

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Фото з Вікіпедії

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