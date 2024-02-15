37.89 / 38.41 40.79 / 41.51
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Іскандери», «Калібри» та інше: у Повітряних силах розповіли подробиці ракетного удару по Україні 15 лютого

9:42 15 лютого 2024
Комплекс Іскандер

Вночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, всього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс, рф);
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область рф);
  • 2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ, рф);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької область, Курська область рф.);
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область рф).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М"/KN-23;
  • 2 крилаті ракети «Калібр»;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, що вночі палало і на території країни-агресорки — БПЛА атакували нафтобазу в Курській області.

РЕКЛАМА

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

243

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Назарій Малінкін

Віцечемпіона України з боксу знайшли мертвим у Львові

СБУ

Намагався передати розвідкам росії та Ірану конструкторські секрети: у Миколаєві знешкодили інженера оборонного підприємства (фото)

Віктор Андрусів

«Те, що відбувається зараз у війні, дуже нагадує Майдан»: Віктор Андрусів — про історичні паралелі

дівчина

Гроші поллються річкою: які три знаки зодіаку суттєво підвищать свій дохід найближчим часом

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту