«Спека» у росії: в курскє після удару безпілотника горить нафтобаза, а в москві палає будівля «Известий» (відео)

У росії горить чергова нафтобаза — цього разу у Курській області.

Місцевий губернатор Роман Старовойт заявив, що «займання на нафтобазі» сталося після атаки українського безпілотника. Він стверджує, що «постраждалих немає».

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Тим часом у мережі з'явилося відео досить серйозної пожежі.

РосЗМІ пишуть, що на нафтобазі спалахнули три резервуари, дві цистерни частково зруйновані.

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Тим часом «Суспільне», посилаючись на джерела у спецслужбах, повідомляє, що удар по російській нафтобазі «Польова» — спецоперація ГУР МО України.

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А ближче до ранку серйозна пожежа виникла вже в самому центрі москви — спалахнула будівля «Известия хол» на Пушкінській площі.

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За даними SHOT, попередньо пожежа почалася в будівлі «Известий», потім перекинулася на нічний клуб Lookin Rooms і потім спалила бар «Резиденція». Очевидці розповіли, що із закладів екстрено евакуювали людей.

Площа загоряння — 800 квадратів. Пожежі надано третій ранг складності. Одна людина вважається зниклою безвісти.

Нагадаємо, що в січні цього року в російській столиці та у підмосков'ї горіли виробничий цех та адміністративно-виробнича будівля.

Фото — скріншот

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