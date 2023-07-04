Четверо загиблих і двоє поранених: у США напередодні Дня незалежності сталася стрілянина

Святкування Дня незалежності у США 4 липня розпочалося з чергового масового вбивства. Як уже повідомляли «ФАКТИ», раніше невідомий розстріляв учасників вуличної вечірки в Балтіморі. Тепер бійня сталася у Філадельфії, місті, яке вважається колискою американської демократії.

Бойовик у бронежилеті, повідомляє CNN, відкрив вогонь на південному заході Філадельфії ввечері 3 липня. Він пройшовся кількома кварталами і встиг застрелити чотирьох людей і важко поранити двох дітей, перш ніж поліція затримала його.

За словами комісара поліції Філадельфії Даніель М. Аутлоу, патрульним допоміг чоловік, який підняв пістолет і відкрив вогонь у відповідь. Поки він тимчасово перебуває під вартою і дає свідчення.

Ім'я підозрюваного не повідомляють. Йому 40 років. Він був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою і пістолетом. При ньому виявили безліч боєприпасів. На місці стрілянини було розкидано щонайменше 50 стріляних гільз.

Мотив підозрюваного невідомий. Він поки що відмовляється відповідати на запитання.

«Ми абсолютно не знаємо, чому це сталося. Слава богу, наші офіцери були на місці події і відреагували швидко», — сказала Аутлоу.

Вік убитих від 20 до 59 років. Ці люди ніяк не пов'язані між собою або з підозрюваним.

Наймолодшому з дітей, які отримали поранення, лише два роки. Старшому 13 років. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.

Цього року в США сталося вже щонайменше 340 масових розстрілів. Масовими вважаються ті, де загинули щонайменше четверо людей, не враховуючи стрільця.

Раніше «ФАКТИ» писали про бійню на врученні дипломів: у США розстріляли випускників школи.

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