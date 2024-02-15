Намагався передати розвідкам росії та Ірану конструкторські секрети: у Миколаєві знешкодили інженера оборонного підприємства (фото)

На Миколаївщині, де раніше спецслужба затримала ворожого інформатора, був викритийиінженер оборонного підприємства — чоловік в інтересах двох іноземних держав збирав секретну інформацію щодо новинок українського ВПК.



Як повідомляють в Офісі генпрокурора, провідному інженеру-конструктору конструкторського відділення оборонного підприємства на Миколаївщині повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Фото СБУ

За даними слідства, з серпня 2022 року підозрюваний сприяв у проведенні підривної діяльності проти України.

Добровільно вступивши у злочинну змову із представником рф, він збирав, систематизував та передавав йому через Telegram відомості щодо окремих конструкторських розробок оборонного підприємства.

В СБУ додають, що українська спецслужба запобігла передачі російській та іранській розвідкам новітніх технологій України у сфері військового кораблебудування.

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Інженер-конструктор стратегічного підприємства Укроборонпрому приховано копіював та намагався «злити» іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок. Він мав передати інформацію одразу двом «клієнтам». Перший — росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів рф та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора, другий — громадянин Ірану, якого раніше вже було засуджено за шпигунство в Україні. Наразі іноземець перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під «прикриттям» посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.

«Обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв'язок з українським інженером-зрадником підтримували через анонімні чати у месенджері. За наявними даними, зарубіжні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів. Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту рф», — йдеться у повідомленні.

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Втім, зрадника своєчасно викрили і поетапно задокументували його дії. Завдяки цьому було зірвано спробу передачі за кордон стратегічно важливих розробок України. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що восени на Миколаївщині була нейтралізувана одна з найбільших агентурних мереж рф за час війни — СБУ затримала 13 інформаторів. Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року.

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Фото прокуратури

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