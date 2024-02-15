Віцечемпіона України з боксу знайшли мертвим у Львові

Віцечемпіона України з боксу серед юніорів та переможця турніру пам'яті Євгена Кужельного-2023, 16-річного Назарія Малінкіна, якого 12 лютого оголосили у розшук, знайшли без ознак життя у Львові, повідомляє поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у Facebook. Раніше трагічно загинув 18-річний український боксер, який не дожив тиждень до дебюту у професіоналах.

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Як з'ясувалося, юний спортсмен євро-африканської зовнішності зник ще 7 лютого, коли приблизно о 15:00 вийшов з дому в Коломиї Івано-Франківської області і не повернувся.

Торік Назарій Малінкін (праворуч) став віцечемпіоном України серед юніорів

Тіло Малінкіна доправили на експертизу. Слідчі проводять досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України із позначкою «самогубство».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий боксер-професіонал, який бився в андеркарді Тайсона Ф'юрі, знайдений мертвим у своєму будинку.

Фото Facebook

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