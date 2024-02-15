Костянтин Войтенко після скандального розлучення оголосив про заручини з новою обраницею

Популярний актор, зірка серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко, який зі скандалами розлучився з дружиною, не довго холостякував. Він знову знову одружується. Про це повідомила його обраниця, дизайнерка Наталія Камінська.

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Вона опублікувала в інстаграмі фото, на яких похизувалася обручкою. В День святого Валентина Костянтин влаштував їй романтичне побачення в столичному ресторані, де й зробив пропозицію руки та серця.

«Я сказала «так», — підписала фото щаслива Камінська.

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Нагадаємо, про роман Наталії та Костянтина стало відомо у травні 2023 року. Раніше Войтенко був одружений на акторці та танцівниці Валентині Марініній. У них є семирічна донька Емілія. Пара розлучилася у 2022 році, дружина звинуватила Войтенка у насиллі. Проте він заперечив слова колишньої і назвав її емоційно не стабільною та пригрозив судом.

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Фото: instagram.com/natalii.kaminska

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