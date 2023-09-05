«Тиран і насильник»: ексдружина актора Костянтина Войтенка шокувала подробицями життя у шлюбі

Колишня дружина популярного актора Костянтина Войтенка Валентина Мариніна шокувала подробицями життя у шлюбі. У розгорнутому дописі в інстаграмі вона зізналася, що потерпала від насилля — морального та фізичного. Називає колишнього чоловіка тираном та насильником. За її словами одного разу під час бійки він викидав її за волосся з власної квартири.

Валентина пише, що їй соромно за те, що стільки років терпіла знущання та побої, приймала таку форму стосунків, як нормальну. Більше того, ще й сама себе звинувачувала.

«Мій колишній чоловік — перверзний нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина та мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він — колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство», — пише Валентина.

Жахливо те, що жінка не мала підтримки ні від держави, ні від рідних. Поліція приїздила на виклики та вмовляла не писати заяви. Навіть батько Валентини радив помиритися з чоловіком після чергового скандалу з побоями.

«Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після випадку фізичного домашнього насильства, поліція натякала: «ви подумайте, може помиритеся? Інакше у нього виправні роботи й він вже буде «чіслітса». Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сімʼях так «не прийнято,» — писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і наче ж пристойних», — розповіла Валентина.

Вона зізнається, що довго не наважувалася говорити про свою ситуацію публічно. Майже 5 років вона працює з психологами та психотерапевтами. Але і після багатьох консультацій та практик Валентина втомлюється «відбиватися від його агресивності та маніпуляцій»

«Так, мій колишній чоловік і відомий актор Костянтин Войтенко — домашній тиран з, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник», — вважає жінка.

Валентину підтримали в коментарях колеги Наталка Денисенко, Олена Світлицька, Ксенія Мішина. Вони зазначили, що ніхто не має права на насилля. Це неприпустимо.

Нагадаємо, Костянтин та Валентина одружилися у 2015 році. У грудні 2016 року в них народилася донька Емілія. У жовтні 2022 року Валентина та Костянтин розлучилися. Про скандали в родині вперше заговорили під час участі актора в проекті «Танці з зірками». Тоді Валентина відмовилася виходити з ним на паркет.

Під час повномасштабного вторгнення Валентина з донькою виїхали за кордон. Костянтин Войтенко тим часом закрутив новий роман.

Актор відомий за ролями в серіалах «Коли ми вдома», «Село на мільйон», «Майор та магія», «Будиночок на щастя» та інших.

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