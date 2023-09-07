Костянтин Войтенко відповів на звинувачення колишньої дружини у насиллі та пригрозив їй судом

Український шоубізнес сколихнув новий скандал. Колишня дружина актора Костянтина Войтенка Валентина Мариніна заявила, що у шлюбі зазнавала насилля з боку чоловіка та назвала його тираном. Жінка розповіла, що багато років терпіла фізичне та моральне знущання.

Костянтин після публічного звинувачення взяв кількаденну паузу. Він лише хизувався світлинами з новою дівчиною та зізнавався їй в коханні. В мережі тим часом вимагали реакції від роботодавців та продюсерів. Згодом Новий канал озвучив, що вивчатиме ситуацію та робитиме висновки після надання доказів чи судових рішень.

«Для Нового каналу тема протидії домашньому насильству — одна з найважливіших. І в нашому контенті, і в соціальних кампаніях, і в політиці каналу як роботодавця. Якщо стане відомо про звернення до правоохоронних органів, а факт насильства доведений — офіційна реакція каналу буде невідкладною», — йдеться в офіційній заяві.

Після чого і сам Войтенко виступив з офіційною заявою. Він назвав слова Валентини брехнею та пригрозив колишній дружині судом. Актор вважає, що вона «живе у своєму, вигаданому світі». Також він заявив, що вже працює з адвокатом та буде вирішувати усі питання виключно в правовому полі.

«За кілька останніх днів я отримав сотні коментарів, дзвінків та запитань. Мене звинувачують просто так без всяких доказів в жахливих злочинах, мені ставлять психічні діагнози.

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Я не збирався відповідати на всю брехню яка лилась на мене останні три роки, але коли зараз публічно намагаються мене знищити і зруйнувати мою карʼєру я мушу відповісти.

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Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого.

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Не маю наміру підтримувати цю тему в публічному просторі заради своєї дитини. Такі серйозні звинувачення мають вирішуватись в правовому полі. Всі питання будемо розглядати тільки в суді. Всі докази і вся інформація стосовно цієї теми вже передана адвокату», — написав Войтенко в інстаграмі.

Проте в особистому листуванні з Валентиною він не був таким стриманим. У повідомленнях він погрожував жінці опублікувати відео скандалів, її неадекватної поведінки та вимагає психіатричної експертизи.

«Ти все вигадала. Ти живеш у вигаданій реальності і віриш у неї. І намагаєшся, щоб і твої друзі і знайомі жили в цій реальності. Але вона вигадана. Я не допущу, щоб на мене брехали. Ти ніколи не зможеш маніпулювати мною. Якщо ти почнеш брехати публічно — буде суд і ти програєш. Я зроблю все, щоб ми пройшли медогляд, обстеження у психіатра й зробили МРТ мозку. Для того, щоб всі дізналися, хто насправді хворий», — йдеться в повідомленні актора.

Ці повідомлення жінка опублікувала в мережі.

Костянтин та Валентина одружилися у 2015 році.

У жовтні 2022 року Валентина та Костянтин розлучилися. Про скандали в родині вперше заговорили під час участі актора в проекті «Танці з зірками». Тоді Валентина відмовилася виходити з ним на паркет. Колишнє подружжя виховує доньку Емілію, яка народилася у 2016 році.



*Костянтин з донькою, коханою Наталею та її сином

Нещодавно Костянтин представив свою нову дівчину.

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