«Була справжньою любов’ю для нас»: Джамала повідомила про втрату в родині
Народна артистка України Джамала, яка скоро стане мамою втретє, з сумом повідомила про втрату в родині. Не стало їхньої домашньої улюблениці Баду. Померанський шпіц був справжнім членом родини. Співачка опублікувала архівні світлини з ніжною та грайливою Баду та подякувала, що всі ці роки була з ними.
«Дякую тобі, що була нашою родиною. Вибач, що таке життя… війна. Ти була справжньою любов’ю для нас», — написала Джамала.
Підписники, серед яких і зіркові друзі співачки, висловлюють слова підтримки та співчуття.
«Мала радість познайомитися і погратися. Співчуваю, обіймаю.
Яка гарнюня. Спочивай з миром, красунечка.
Співчуваю. Дуже боляче, коли вони йдуть, але моменти поруч, що лишаються в памʼяті — завжди щасливі. Співчуваю… знаю, як це боляче. Баду… Як шкода, яка вона була класна… Мої співчуття!», — пишуть в коментарях.
Раніше Даша Астаф’єва втратила свого улюбенця. Пес помер в ветеринарній клініці, куди співачка звернулася про допомогу. Вона обурилася діями спеціалістів. Даша вважає, що вони вбили її улюбленого Чічу.
Фото: instagram.com/jamalajaaa209
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