«Вони його вбили»: заплакана Даша Астаф’єва розповіла про особисту трагедію

Відома співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, яка відмовилася від карєри в шоу-бізнесі під час війни, поділилася з прихильниками сумною новиною. У сльозах вона повідомила, що втратила свого улюбленого собаку Чічу. У загибелі пса артистка звинуватила ветеринарну клініку, куди вона звернулася за допомогою. Даша обурена та називає фахівців вбивцями. Вона обіцяє довести це.

«Сьогодні нашого Чічу вбили у ветклініці. Поки що я не можу про це говорити. Але згодом я це доведу і хочу розповісти всім. Люди які це зробили — нелюди. Я багатьом їх радила. Бо самі обстежувалися в них. Але сталася жахлива ситуація халатного й жорстокого ставлення до члена нашої родини. Якщо ви с пацієнтами цього закладу, терміново припиніть користуватись їхніми послугами. Це вбивці. Вся команда», — у розпачі розповіла Даша.

Даша дуже любить тварин загалом, особливо своїх собак, називає їх дітьми, повноправними членами родини. Вона зізнається, що досі не може прийти до тями.

«Це Чіча. Мій синок. Якого вбили у ветеринарній клініці», — підписала фото Даша.

Вона закликала прихильників не звертатися до цієї клініки та ретельно обирати тих, кому вони довіряють своїх домашніх улюбленців. А також вона звернулася до хейтерів, які не розуміють її горя та знецінюють переживання.

«Всі, хто каже, що це просто собака, ідіть на х*й. Самі ви собаки й*бані. Він був дитиною. Яку ми довірили друзям. Яким, звичайно, було пох*й на чужу дитину. Таке життя», — різко відповіла Астаф'єва.

Нагадаємо, під час війни Даша зайнялася волонтерством, започаткувала власний проект з популяризації української літератури. Її особисте життя також зазнало змін. Артистка зустріла своє кохання. Хлопця Астаф'єва не афішує, проте каже, що він дуже її підтримує та розділяє її цінності.

Фото: instagram.com/da_astafieva

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