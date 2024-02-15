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«Антитіла» презентували космічний кліп на нову пісню «Ти саме та»

18:57 15 лютого 2024
Гурт «Антитіла»

Гурт «Антитіла», який вперше за 5 років відіграв масштабний концерт у київському Палаці спорту, представив нову потужну роботу. Музиканти випустили кліп на пісню «Ти саме та», яку присвятили коханим та Батьківщині.

Космічне відео наповнене прихованими сенсами. Це як маленьке кіно, повʼязане з життям гурту та країни. Це метафора про те, як маленька людина у безмежності холодного простору і Всесвіту здатна своєю любовʼю запалювати вогонь і давати тепло мільярдам інших.

«Ця пісня — присвята не лише коханим, а й спільній для усіх Батьківщині: саме тій, якій небо триматимемо і по колу співатимемо, що любимо», — йдеться в описі відео.

Нагадаємо, гурт «Антитіла» під час світового туру збирали гроші для ЗСУ. Їм вдалося за ці кошти придбати 10 тисяч тактичних аптечок для військових.

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На концерті гурту в Чикаго продали берет героя-захисника за рекордну суму.

Фото: instagram.com/antytila_official

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