«Антитіла» презентували космічний кліп на нову пісню «Ти саме та»

Гурт «Антитіла», який вперше за 5 років відіграв масштабний концерт у київському Палаці спорту, представив нову потужну роботу. Музиканти випустили кліп на пісню «Ти саме та», яку присвятили коханим та Батьківщині.

ВІДЕО ДНЯ

Космічне відео наповнене прихованими сенсами. Це як маленьке кіно, повʼязане з життям гурту та країни. Це метафора про те, як маленька людина у безмежності холодного простору і Всесвіту здатна своєю любовʼю запалювати вогонь і давати тепло мільярдам інших.

«Ця пісня — присвята не лише коханим, а й спільній для усіх Батьківщині: саме тій, якій небо триматимемо і по колу співатимемо, що любимо», — йдеться в описі відео.

Нагадаємо, гурт «Антитіла» під час світового туру збирали гроші для ЗСУ. Їм вдалося за ці кошти придбати 10 тисяч тактичних аптечок для військових.

РЕКЛАМА

На концерті гурту в Чикаго продали берет героя-захисника за рекордну суму.

Фото: instagram.com/antytila_official

РЕКЛАМА

53

Читайте нас у Facebook