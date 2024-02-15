Аномальний лютий в Україні побив уже шість температурних рекордів

В столиці України, не дивлячись на незначне похолодання, зафіксували чергові рекорди температури повітря. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 14 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 1,1°С рекордне значення 1997 року і склала 3,1°С.

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«Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1975 року на 0,6°С. Загалом за півмісяця у Києві оновлено шість температурних рекордів», — йдеться у повідомленні обсерваторії.

Відома синоптикиня Наталія Діденко прогнозує 16 лютого в Україні значні температурні контрасти в Україні.

«Ось погляньте: найближчої ночі на Луганщині очікується до 7 градусів морозу, а завтра вдень на Закарпатті до +10+12 градусів. Це, звичайно, географічно-кліматичні крайнощі, тому кинемо оком на загальну картину. 16-го лютого найтеплішою очікується погода в західних областях України, максимально +7+12 градусів. Найхолодніше буде в східній частині, протягом дня 0−3 градуси морозу (нагадую, що вночі можливо до -7). У центральних областях: на Полтавщині та Черкащині вдень -1+3 градуси, у Дніпрі з районами близько нуля, у Кропивницькому з районами та на Вінниччині +3+6 градусів. У північних областях протягом дня від 2 морозу до 3 тепла. У південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +4+9 градусів. Вітер в Україні буде східного та південно-східного напрямків, помірний, на сході рвучкий. У п'ятницю переважно сонячна погода очікується у західних областях України, на решті території — хмарно. А ось опади переважно у вигляді мокрого снігу пройдуть на Сумщині, Харківщині, Черкащині, Полтавщині. Але це — практично все», — написала вона.

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За прогнозом Діденко, у Києві завтра буде вночі 0+2 градуси, вдень +2+4 градуси.

«Хмарно, без якихось серйозних опадів. Найближчим часом в Україні денна температура повітря не опускатиметься нижче нуля, лише „плюси“, хіба на сході якийсь малюк-„мінус“ вирветься тимчасово від мамкиної атмосферної спідниці. Проте, все ж температурний режим буде досить комфортним, лютих морозів не видно», — вважає синоптикиня.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно бабак Тимко III навіщував, що весняна погода прийде в Україну за шість тижнів.

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