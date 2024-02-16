В Україні подорожчала оренда квартир: де доведеться віддати найбільше грошей за житло

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень — за місяць вартість зросла на 3,2%.

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Про це повідомили в Держстаті.

На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, Закарпатська область, де оренда впала на 5,3% до 12 054 гривень.

Львівщина — на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 1,0% (до 11 910 гривень).

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На третє місце вийшла Рівненська область, де оренда підскочила на 35,4% (до 9 744 гривень).

У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8 989 гривень. Таким чином, столиця опустилася на четверте місце за цим показником.

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Вартість оренди підвищується у західних областях України.

Водночас, найнижчі ціни фіксуються у прифронтових Херсонській (2831 гривня), Сумській (3286 гривень) та Миколаївській (3485 гривень) областях.

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Зазначимо, що за даними НБУ, ринок нерухомості України поступово відновлюється. Проте позитивні тенденції властиві лише вторинному ринку.

Разом з тим, дуже зросла привабливість та важливість оренди. Зріс попит на оренду, відповідно, серйозно відновилися ціни, особливо у Києві. Це призвело до того, що показник, що вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернувся до свого довгострокового середнього рівня, зазначили у НБУ.

Відзначимо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%). На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні. При цьому середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція ж протягом року становила 26,6%.

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