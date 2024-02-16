Російська наступальна операція із захоплення Авдіївки підкреслює нездатність російських військових провести успішне оперативне охоплення або оточення в Україні. Російські війська на початку локальної наступальної операції в жовтні 2023 року намагалися оперативно оточити українські сили в Авдіївці. Але поступово перейшли до ведення бойових дій через населений пункт. Це сталося після того, як вони не змогли здійснити швидкий маневр, необхідний для оточення, пише Інститут вивчення війни (ISW).

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«Оперативне оточення — це маневр, під час якого атакуючі сили повністю оточують, а потім знищують угруповання сил противника. Оперативне оточення — це маневр, під час якого атакуючі сили намагаються обійти основні оборонні споруди противника, щоб захопити об'єкти за цими оборонними спорудами, які дозволяють атакуючим силам знищити захисників на їхніх нинішніх позиціях. Російські війська не досягли ні того, ні іншого в Авдіївці і, зокрема, неодноразово зазнавали невдач у проведенні операцій з оточення українських військ протягом усього повномасштабного вторгнення в Україну», — зазначають аналітики.

Натомість, додають вони, російські війська здійснили розворот в Авдіївці, як і при захопленні Бахмута навесні 2023 року. При цьому російські війська намагалися лише обійти основні оборонні позиції України для забезпечення тактичних переваг, але не прагнули до більш масштабного знищення українського угруповання сил.

«Неодноразова нездатність росії провести успішні операції з оточення на оперативному рівні свідчить про те, що російські військові, швидше за все, продовжуватимуть просуватися шляхом поступових незначних тактичних досягнень, а не за допомогою ширших маневрів, які могли б призвести до більш швидкого просування або знищення великих угруповань українських військ», — резюмують експерти.

Раніше ситуацію навколо Авдіївки проаналізував полковник Маркус Райзнер. Нагаадаємо, для захисту міста командування терміново перекинуло туди одну з найкращих штурмових бригад ЗСУ.

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