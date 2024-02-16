Авдіївка може перейти під контроль росії: в США назвали причину, чому Україна програє

Авдіївка знаходиться під загрозою переходу під контроль росії, заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу, цитує його YLE. За даними США, головний в'їзний шлях до Авдіївки знаходиться під контролем росії, а українські збройні сили оголосили, що відводять свої війська.

США заявляють, що Україна програє в Авдіївці, тому що її силам не вистачає вогневої потужності для відбиття російського наступу. За словами Кірбі, в українських сил закінчуються артилерійські снаряди.

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«Нестача боєприпасів дозволила російським військам просунутися до українських оборонних позицій, які зараз перебувають під атакою. росія посилає повторні хвилі атак на українські позиції», — сказав Кірбі, описуючи ситуацію в Авдіївці.

росія має набагато більші збройні сили, ніж Україна, і багато боєприпасів. Київ залежить у своїй обороні від військової підтримки з боку США та інших західних країн, яка була ослаблена останнім пакетом американської допомоги, що застряг у Конгресі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що затримка з американською підтримкою вже починає даватися взнаки на полі бою.

Туомас Форсберг, професор міжнародної політики в Університеті Тампере, заявив в ефірі YLE, що підтримка України з боку США почала давати тріщини, але ще не зруйнувалася.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що до Авдіївки терміново перекинули одну з найкращих штурмових бригад ЗСУ: «Ситуація критична, ми змушені воювати на 360 градусів».

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