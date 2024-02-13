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Україна

Те, що ми бачимо, схоже на оперативне закриття котла, — експерт про Авдіївку

20:03 15 лютого 2024
Бій, ЗСУ

Полковник Маркус Райзнер, який зазначав, що росія воює за лекалами Другої світової, вважає, що бої навколо Авдіївки досягли переломного моменту. Наступні кілька днів покажуть, чи почне Україна наносити туди удари, як це було минулого року у битві за Бахмут. На його думку, це вирішить долю міста, сказав він n-tv.

«З військової точки зору, у Авдіївці це не закритий котел, оскільки українські солдати не повністю оточені ворогом. Те, що ми бачимо тут, більше схоже на так зване оперативне закриття котла. Російські кліщі, що рухаються назустріч одна одній, вже в змозі контролювати вогневим впливом територію між ними. На північному заході росіяни вбили клин між містом і коксохімічним заводом. Цей клин тепер торкається дороги, що робить майже неможливим в'їзд до Авдіївки та виїзд з неї. На південь від цієї дороги є лише поля та вітрозахисні смуги. Це був би єдиний спосіб для українців масово вийти звідти зараз».

На його думку, наразі йдеться про локальну битву за місто. Минулого року тут вже була ескалація внаслідок російського кліщового руху.

«Вже тоді Авдіївка була на межі захоплення російськими військами. Передислокацією сил та переходом у контрнаступ росіян вдалося зупинити. З цією метою до Авдіївки з району Роботиного була перекинута 47-ма механізована бригада, оснащена бойовими танками Leopard і Bradley, на озброєнні якої перебували бойові машини „Барс“ і Bradley. Україні вдалося відтіснити північно-західний рух росіян у кліщі, на південному напрямку — 53-ю механізованою бригадою. Але росіяни також сконцентрували свої сили в Авдіївці. Майже рік тому ми мали таку ж ситуацію в Бахмуті, хоча це місто набагато більше за Авдіївку».

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Раніше у «ФАКТАХ» публікували думку Юрія Бутусова про ситуацію в Авдіївці: «Двоє наших бійців відстрілювались до останнього, у полон ніхто не здався».

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