Україна повернула тіла 58 загиблих військових

У п'ятницю, 16 лютого, в Україну повернули тіла 58 загиблих захисників. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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«Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих оборонців», — йдеться у повідомленні.

В Координаційному штабі зазначили, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

«Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання», — повідомили в Комітеті.

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Полеглих оборонців України вдалося повернути завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС та іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.

Допомогу також надавали представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Нагадаємо, 8 лютого Україна повернула з полону 100 своїх воїнів. Серед врятованих військовослужбовців були військовослужбовці Національної гвардії України, прикордонники, військовослужбовці ЗСУ, тероборонці.

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