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Суспільство та люди

Героям слава: Україна повернула тіла 94 загиблих оборонців

14:05 20 листопада 2023
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У понеділок, 20 листопада, на підконтрольну уряду України територію повернуто тіла 94 загиблих оборонців України. Про цю гуманітарну місію повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Там зазначили, що діяли у координації з Об’єднаним центром при СБУ, Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Генштабом ЗСУ, Головним управлінням ДСНС України у Сумській області, а також іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

«ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», — йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що росія наразі блокує обмін полоненими, при цьому тримаючи в своїх катівнях щонайменше 4337 українців, з них 3574 військових.

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