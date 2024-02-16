Знаменитого актора Брюса Вілліса зараз рідко можна побачити на публіці. Після того, як минулого року родина зірки бойовиків оприлюднила інформацію про його захворювання — лобно-скроневу деменцію, актор пішов у підпілля. Він вже давно не знімається у фільмах, а також уникає публічних заходів.

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Лише в Instagram члени сім'ї час від часу розповідають про життя 68-річного актора. Кілька днів тому, наприклад, його колишня дружина Демі Мур опублікувала їхнє спільне фото з нагоди дня народження доньки. Тепер нинішня дружина Емма Гемінг-Вілліс також здивувала своїх шанувальників в Instagram знімком, щоправда, з минулого.

У День святого Валентина 45-річна акторка опублікувала фото, на якому вони стоять, притулившись одне до одного, а на їхніх обличчях сяє кохання. На задньому плані видніється зимовий пейзаж і річка.

Вона написала: «Любов — чудова річ. Я бажаю всім вам щасливого Дня святого Валентина». Фотографія була зроблена ще в березні 2010 року на канадській стороні Ніагарського водоспаду. Пара одружилася роком раніше.

Тим не менш цьогоріч Емма Гемінг-Вілліс і Брюс Вілліс, схоже, відсвяткували День святого Валентина. У своїй історії в Instagram 45-річна акторка опублікувала відео, на якому видно прикрашений стіл. Там також було старе весільне фото.

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Брюс Вілліс і Емма Гемінг-Вілліс познайомилися в спортзалі у 2007 році. Через два роки вони одружилися. У пари є дві спільні доньки, одинадцятирічна Мейбл та на два роки молодша Евелін. Від шлюбу з Демі Мур в актора є ще три доньки: Румер — їй 35 років, Скаут Лару та Таллула, яким 32 і 30 років відповідно.

Раніше друг 68-річного Брюса, автор популярного серіалу «Детективне агентство «Місячне світло» Ґленн Гордон Керон, поділився своїми сумними враженнями від зустрічі з актором.

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Фото: Instagram

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