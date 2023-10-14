Брюс Вілліс втратив здатність членороздільно розмовляти

Брюс Вілліс втрачає «радість життя» та «мовні навички» через деменцію. Про це повідомив друг 68-річного актора Ґленн Гордон Керон. Він є творцем популярного серіалу «Детективне агентство «Місячне світло», який у 80-х зробив Вілліса зіркою.

Як вже повідомляли «ФАКТИ», Брюс страждає на рідкісне захворювання мозку. Афазія спричинила розвиток деменції. У березні лікарі уточнили діагноз — у Вілліса лобово-скронева деменція.

Днями Керон відвідав актора. Після цього візиту він поговорив із виданням Page Six та поділився своїми сумними враженнями. Ґленн повідомив, що мовні здібності Вілліса помітно погіршилися.

«Я відчував, що в перші одну-три хвилини Брюс впізнає мене. Однак він зовсім не балакучий. Його мова стала нечленороздільною. І, боюсь, він це розуміє. Раніше він був затятим читачем. При цьому чомусь не хотів, щоб хтось про це знав. А зараз він зовсім не читає. Думаю, всі ці мовні навички йому не доступні», — розповів Керон.

«Попри це, він все ще той Брюс. Коли ти з ним, ти знаєш, що це він, старий Брюс! І ти вдячний, що він досі тут, з тобою. Але радість життя залишила його», — додав Ґленн.

На його думку, це найстрашніше. Тому що Вілліс завжди був великим життєлюбом і заражав цим оточуючих.

«Раніше Брюс просто любив прокидатися щоранку і намагатися жити повним життям. А тепер він живе так, ніби бачить життя через двері із захисною сіткою», — сказав друг кінозірки.

Нагадаємо, наприкінці вересня дружина 68-річного Вілліса Емма Хемінг не змогла стримати сліз, коли розповідала, як Брюс продовжує боротьбу із хворобою, а вся родина йому в цьому намагається допомогти.

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