«Біль, який вона пережила»: Дженніфер Лопес розповіла, що надихнуло її на створення фільму

Дженніфер Лопес, яка вразила своїм зовнішнім виглядом у кліпі, готується випустити новий альбом «This Is Me… Now» та супровідний фільм, які вийдуть на екрани 16 лютого. На пресконференції співачка пояснила концепцію фільму, яка містить як автобіографічні сюжетні лінії з її життя, так і вигадані фантастичні елементи, які більше символізують її емоції або життєві події.

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«Є частини, які відчуваються дуже автобіографічними, а є частини, які відчуваються як мета, — пояснила Дженніфер Лопес. — Не зовсім те, що сталося, але відчуття того, що це сталося. Були речі, які були надзвичайно чесними й правдивими, а були речі, які були більше для того, щоб взяти ліцензію і дійсно зробити те, що було найкращим для розваги і розповіді фільму».

Зокрема, в одній зі сцен Лопес працює будівельником на «фабриці сердець», і режисер фільму Дейв Мейєрс пояснив, що ця ідея виникла під час дуже вразливої розмови про розбите серце. Цей стан Лопес пережила, коли вони з її нинішнім чоловіком Беном Аффлеком розлучилися вперше. Вони були заручені на початку 2000-х років до їхнього розриву у 2004 році, пише instyle.com.

«Навіть метафора, науково-фантастичні частини фільму випливають з аромату реальної історії Джен, — пояснив Мейєрс. — Вони виникли з того, що вона розповіла мені про біль, який вона пережила, зокрема, коли вперше розлучилася з Беном».

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Аффлек є одним з найбільших прихильників Дженніфер та підтримував проєкт від самого початку (він навіть знявся в епізодичній ролі у фільмі). Лопес розповіла, що спочатку сумнівалася у своїй здатності створити цю історію, доки її чоловік не заохотив її покластися на свої таланти.

«Бен сказав мені: „Ти робиш все, що завгодно, почніть заглиблюватися в це. Починай володіти цим“, — згадує вона, а потім додає, що альбом і фільм є завершенням одного розділу й початком іншого. — Це кінець 20-річної подорожі, в якій я відповіла на багато запитань про кохання і про те, як бути собою, безнадійним романтиком, і що це означає — дійсно увійти в якусь здоровішу, більш самоприйнятну фазу для себе».

Лопес додала, що поєднання буквальних і метафоричних компонентів фільму робить його унікальним.

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У фільмі зіграли, окрім Лопес і Аффлека, також Дерек Гаф, Товстун Джо, Тревор Ноа, Кім Петрас, Пост Малоун, Кікі Палмер, Софія Вергара та інші зірки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес захоплена Беном Аффлеком. «Він викликає сльози на моїх очах», — каже співачка.

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