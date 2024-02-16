«Динамо» не змогло обіграти віцечемпіона Молдови (відео)

У п'ятницю, 16 лютого, київське «Динамо», яке не зуміло обіграти своїх одноклубників з Тбілісі (0:0), провели дев'ятий контрольний поєдинок на зборах у Туреччині.

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Цього разу суперником підопічних Олександра Шовковського став віцечемпіон Молдови трьох останніх сезонів «Петрокуб» із Хінчешті, який до зустрічі з киянами провів на зборі товариські матчі з румунською «Чіксередою» (0:1) та узбецьким «Локомотивом» (1:1).

«Динамо» (Київ, Україна) — «Петрокуб» (Хінчешті, Молдова) — 1:1

«Динамо»: Нещерет (Моргун, 46), Гусєв, Дячук, Сирота, Дубінчак, Михавко (Шепелєв, 46), Шапаренко (Пономаренко, 46), Царенко, Беніто, Діалло, Супряга.

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Голи: Супряга (29) — Платіца (2).

В останньому перед поновленням змагань в УПЛ спарингу динамівці у суботу, 17 лютого, зіграють з чемпіоном Молдови «Шерифом».

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Додамо, що кияни відновлять виступи в українській прем'єр-лізі 25 лютого гостьовим матчем проти харківського «Металіста 1925». При цьому зустріч відбудеться на домашній арені «біло-синіх» — стадіоні імені Валерія Лобановського.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» перемогло на зборі дворазового чемпіона Латвії РФШ.

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Фото ФК «Динамо»

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